Frank Paella stopt na 60 jaar met paella maken in Temse

"Ik kan niet zeggen hoeveel paella's ik al in mijn leven heb gemaakt. Het zijn vrachtwagens vol denk ik. In de jaren 1980 heb ik in Knokke eens voor 3.000 man paella gemaakt, dus dat is al een vrachtwagen. Momenteel maak ik nog veertien verschillende soorten op vraag van de mensen. Met chorizo, konijn, kip, of vis."

Voor zijn afscheid zal hij nog een laatste keer paella maken. 150 genodigden mogen komen genieten in Kaai 22 in Temse eind september. "Zelf eet ik het nog wel, maar heel weinig. Ik proef altijd wel eens of de rijst en het vlees gaar zijn. Echt eten, dat doe ik niet meer na al die jaren. Ik kan het gerecht wel blindelings maken als het moet."

“Van een vriend kreeg ik de vraag om voor een hotelketen in Iran paella te gaan koken. Ik ga ze daar proberen de kneepjes van het vak bij te brengen. Iedereen uit mijn omgeving heeft er schrik van, maar ik niet. Vroeger had ik daar de tijd niet voor, maar nu wel. Ik reis in november een dag of vier naar daar en we zien wel.”