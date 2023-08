Is de bordeauxwijn ten dode opgeschreven? Franse overheid investeert miljoenen om wijnranken te verwijderen

Toegegeven, het is een mix van factoren die de verkoop van bordeauxwijn beïnvloedt, maar "het biertje" is misschien wel de belangrijkste reden. De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de alcoholconsumptie in Frankrijk. Frankrijk is traditioneel een wijnland, maar zélfs daar wint bier terrein.

Vooral jongeren drinken minder en minder wijn. Uit onderzoek van het adviesbureau Wine Intelligence blijkt dat bijna de helft van de 18- tot 24-jarige Fransen liever iets anders drinkt dan wijn. Ze vinden kwalitatieve wijnflessen vaak te duur. Maar het veranderende consumptiegedrag van de jonge Fransen is niet het enige probleem dat de wijnboeren zorgen baart. Ook de dalende vraag uit China, goed voor ongeveer een derde van de totale export van bordeauxwijnen, vormt een groot probleem voor de wijnboeren.