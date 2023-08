Frankrijk kreunt onder de hitte: code rood voor extreme hitte van kracht in vier departementen

Het is "de warmste periode van de zomer" in Frankrijk. In 50 departementen geldt er een oranje hittealarm. Op sommige plaatsen klom de temperatuur het afgelopen weekend tot 40 graden, maar op verschillende plaatsen in het land zal het kwik de komende dagen nog verder oplopen.

Vier departementen hebben daarom beslist om vanavond over te schakelen naar code rood, het hoogste alarmniveau. Op sommige plaatsen zal de temperatuur de komende dagen oplopen tot 42 graden, meldt Christophe Béchu, de Franse minister van Ecologische Transitie.