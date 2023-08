Gespecialiseerde firma gaat van deur tot deur in Lebbeke om exotische tijgermug te bestrijden

De exotische tijgermuggen zijn België binnengekomen via het verkeer en de invoer van bamboe en tweedehands autobanden. Vorig jaar werden al populaties gevonden in Lebbeke en dit jaar was dat opnieuw het geval. Dat betekent dat de tijgermug ook de winter kan overleven. "Een gevaar is dat voorlopig nog niet. Het is vooral vervelend voor de inwoners", vertelt Veerle Versteirt van het Agentschap Natuur en Bos.