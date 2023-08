Ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten opleiden

Griekenland zal deelnemen aan de training van Oekraïense piloten voor F-16-gevechtsvliegtuigen. Dat zegt de president van Oekraïne, Volodimir Zelenski, die in Griekenland op bezoek is. "We kunnen de steun bij de voorbereiding van onze piloten goed gebruiken", klinkt het in een gesprek met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.