Voorlopig de laatste zomerse dagen met 26 graden, donderdag slaat ons weer om

"Het ziet ernaar uit dat ons weer de komende twee weken bepaald zal worden door maritieme lucht uit het zuidwesten tot het westen", schrijft het KMI op zijn site.



"Er komt waarschijnlijk wat meer wind en er is vaak kans op wat lichte neerslag. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum en dat is in lijn met de klimatologische gemiddelden voor eind augustus en begin september."