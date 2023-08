Politie kan twee inbrekers oppakken in Huldenberg na klopjacht met helikopter

Twee dieven werden zondagochtend op heterdaad betrapt nadat ze inbraken in een huis in de Tommestraat in Ottenburg bij Huldenberg. De politie opende een klopjacht op het duo en kon de twee - mede met behulp van een helikopter van de Federale Politie - vinden en oppakken. Ze moeten zich nu verantwoorden voor de onderzoeksrechter.