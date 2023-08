Historische Leuvense graven vernield door afgeknakte boomtak: "Droge zomers verzwakken eeuwenoude beukenbomen"

De stad neemt maatregelen om te voorkomen dat er in de toekomst nog zware takken naar beneden vallen. De dreef afsluiten voor publiek vindt de stad niet nodig. "We gaan de kruin van de boom extra uitdunnen zodat het afneemt in gewicht, en sommige 'risico'-takken gaan we preventief verwijderen", legt schepen voor Begraafplaatsen, Bieke Verlinden (Vooruit) uit. "Verder worden de bomen heel goed gemonitord door onze specialisten. Bij hevige wind volgen we de procedure die ook in de andere parken geldt, en sluiten we de begraafplaats af."