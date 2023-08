Huissteekmug wordt almaar ongevoeliger voor insectenverdelgers (en dat kan een probleem zijn)

De huissteekmug is niet gevaarlijk, maar kan heel uitzonderlijk wel een virus overdragen dat bij ons nog niet is opgedoken. Vanslembrouck geeft als tip mee om preventief te werken, door te vermijden dat er stilstaand water is in de tuin. Het ITG wil ook inzetten op middelen zoals natuurlijke vijanden en het bestrijden van muggenlarven.

De resistentie vormt bijvoorbeeld een probleem bij mogelijke uitbraken van virussen die de huissteekmug kan overdragen, stelt het ITG. "Bij zulke uitbraken, zoals van het westnijlvirus, is de standaardreactie om de verspreiding in te dijken door het gebruik van insecticiden. Door de resistentie zijn we kwetsbaarder als er zich een uitbraak voordoet."