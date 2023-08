Man slaat glas kapot in gezicht van vrouw op Antwerpse Bollekesfeesten: politie zoekt verdachte

Voor Katleen De Bruyne liep het Bollekesfeest af met een zware sisser nadat een man zaterdag rond 22 uur een glas in haar gezicht kapotsloeg op de Antwerpse Grote Markt. De vrouw hield er ernstige snijwonden aan over en diende een klacht in bij de politie. De tot nu toe nog onbekende dader was in het gezelschap van een vrouw en twee jonge kindjes. De kinderen werden opgevangen door een groep meisjes, omdat het koppel volgens Katleen stomdronken was.