Knokke-Heist behoudt dan toch gemeentelijke basisscholen

Uitgerekend vanavond was er een extra gemeenteraad gepland over het dossier. Maar die gaat niet door. De extra gemeenteraad moest een nieuwe beslissing nemen over de overheveling van de twee scholen. In april had de gemeenteraad beslist om de scholen over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs. Maar de provinciegouverneur maakte die beslissing ongedaan omdat er een vormfout gemaakt was.

Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) van Knokke-Heist: "Het schepencollege aanvaardt de beslissing van de provinciegouverneur. Daardoor gaat de overdracht van de gemeentescholen voorlopig dus niet door. Op die manier willen we voor rust zorgen. Als we de overdracht vanavond opnieuw hadden goedgekeurd, zou er weer juridisch tegenwerk komen. En dat zou slecht zijn zo kort voor de start van het schooljaar. De leerlingen, leerkrachten, personeelsleden en ouders van het gemeentelijke basisonderwijs kunnen nu op een rustige manier aan het nieuwe schooljaar beginnen."