Man die bloedend werd aangetroffen op Brusselse Zuidfoor verdacht van poging tot doodslag op partner

In een appartement in de buurt, aan de Zuidlaan, vond de politie een 42-jarige zwaargewonde vrouw terug. Het zou gaan om de partner van de man die op straat was aangetroffen. De vrouw bleek verschillende messteken te hebben gekregen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. "Op dit moment verkeert ze nog steeds in levensgevaar, maar haar toestand is stabiel", zegt Baert.