Minister Vandenbroucke zegt te werken aan striktere taalregels voor artsen

Dat het aantal artsen in ons land op recordhoogte zit en in elf jaar tijd verdubbeld is, roept een dubbel gevoel op bij Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde aan de VUB.

"Er is een tekort, dus vanuit bevolkingsstandpunt is het goed dat buitenlandse artsen hier willen komen werken, maar het probleem is dat ze vaak de landstalen niet machtig zijn." De professor acht dan ook de tijd rijp voor maatregelen, om te voorkomen dat patiënten binnenkort niet meer bij de dokter kunnen worden geholpen in hun eigen taal.