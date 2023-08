Nakende fusie inspireert Fietscafé 't Velohofke in Widooie voor nieuwe ijscoupe "Tongerloon"

Volgens de uitbaters wordt de Tongerloon regelmatig besteld. "Iets met streekproducten is altijd in trek bij mensen, maar ik merk dat er veel nieuwsgierigheid is naar de Tongerse mop", legt Grosemans uit. "Vroeger lag dit koekje altijd bij ons thuis in de snoepkast, maar nog maar weinig mensen kennen het. Hij was enkel nog te verkrijgen bij de toeristische dienst in Tongeren, maar vanaf nu kan je ze dus ook in Widooie vinden bij onze coupe."