Brusselse huisarts opent nieuwe praktijk in Anderlecht voor Nederlandstalige patiënten: "Mensen kwamen van Anderlecht naar Schaarbeek omdat ik Nederlands spreek" 

Niet alleen het Nederlands, maar ook de andere drie talen die dokter Demirkapu beheerst, zijn belangrijk in de dokterspraktijk. "Alle talen die ik ken, gebruik ik in mijn praktijk. Maar soms is dat nog onvoldoende en krijg ik een patiënt over de vloer waar ik niet zelf mee kan communiceren omdat ik de taal niet spreek. Gelukkig kan ik dan een beroep doen op de tolken van de Dienst Integratie en Bemiddeling die tijdens de consultatie via een online videocall vertalen wat de patiënt zegt. Alleen neemt dat heel wat tijd in beslag en helaas is die tijd er niet altijd."