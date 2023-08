Nieuw jeugdhuis voor jongeren in Herselt bijna een feit: "Blij dat we na 6 jaar weer een vaste stek hebben"

De jongeren in Herselt en omstreken kunnen opgelucht ademhalen, want het nieuwe jeugdhuis De Choke is volop in aanbouw. Sinds 2017 had de jeugd in de gemeente geen vaste plek meer om haar activiteiten te organiseren. Het oude gebouw langs de Westerlosteenweg moest worden afgebroken omdat het te oud en niet meer brandveilig was. Op de site van vrijetijdscomplex De Mixx krijgen de jongeren eindelijk een nieuw gebouw.