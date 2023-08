"Amuseer je": nieuwe Latijnse leuze "avoca te" ontdekt bij archeologische vondst in Mortsel

"Dan ben ik opzoekingen beginnen te doen en dan bleek dat het type beker van het opschrift in het verleden al vaak gevonden was. Er zijn er zeker 800 opgegraven in Frankrijk, België en Duitsland. Van al die bekers stond er op een drietal iets met het werkwoord "avocare"", zegt professor Laes. Het gaat om kelken die teruggevonden zijn in Keulen. Op eentje staat bijvoorbeeld "avoco te". "Dat betekent 'ik breng jou plezier'. Op basis daarvan weten we dat "avoca te" de bevelvorm is van het werkwoord en dat betekent dan 'amuseer je'".