Onweer? Trek toch maar de stekker uit het stopcontact

Dus: stekkers uittrekken. Tenzij je een bliksemafleider hebt. “Bliksem of elektriciteit kiest de kortste weg. Lucht is een slechtere geleider dan metaal, water of hout. Als er naast je huis pakweg een hoge mast staat, is de kans groot dat de bliksem daarop invalt. Maar ga nooit bij een boom staan, want die kan exploderen door de inslag.”

Er bestaan toestellen om in het stopcontact te steken die de bliksem stoppen, maar die zijn duur. Meestal is schade door bliksem wel opgenomen in de brandverzekering. Check best je polis voor je erin investeert. Al wil je uiteraard niet dat je sommige toestellen moet vervangen, denk maar aan je harde schijf of computer waar de kinder- en vakantiefoto’s op staan.