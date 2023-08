Opnieuw gewapende overval in villa in Brasschaat, verdachte aangehouden

In Brasschaat is een koppel in hun woning overvallen door een gewapende man. Het is de tweede keer in minder dan 24 uur tijd dat zo'n home-invasion plaatsvindt in Brasschaat. De verdachte, een man van 42 uit Ravels, is opgepakt en intussen aangehouden. De feiten zouden geen link hebben met de home-invasion bij Carmen Pfaff.