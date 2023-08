Personeel van Oostends Serruysziekenhuis voert actie: "dringend meer info over fusie"

Het personeel van het Oostendse Henri Serruysziekenhuis heeft een open brief geschreven aan de Oostendse politiek. Hun ziekenhuis is nu nog een overheidsinstelling, maar komt over twee maanden in private handen. En ook al is de fusie voor binnenkort, er is geen duidelijkheid over de omstandigheden waarin ze zullen moeten werken, zeggen ze.

Carine Debaenst schreef enkele dagen geleden al een open brief aan de politici in Oostende, maar ook daar kwam geen antwoord op. "Wij eisen concreet dat wij duidelijke arbeidsovereenkomsten hebben", zegt ze. "Dat geldt zowel voor het poetspersoneel als voor de logistieke diensten als voor alle andere medewerkers. Hoe zijn de uurroosters, hoe zijn de shiften, wie gaat naar waar? Dergelijke duidelijkheid willen wij."

Maandagochtend verzamelde het personeel voor het ziekenhuis om haar ongenoegen te uiten. “Die brief circuleert nu al enkele dagen en tot nu toe kregen we nog geen enkele reactie. Ik ben er zeker van dat die al werd gelezen, maar de reactie vanuit het stadsbestuur blijft uit."