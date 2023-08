"Snapt ge mij nu?" op Pukkelpop: "had nooit verwacht dat onze nummers zo veel mensen zouden raken"

Marie Van Uytvanck heeft van haar passie haar job kunnen maken. “In 2019 stond ik bijna toevallig met Amber (de andere helft van Kids With Buns, red.) in de voorrondes van Sound Track. Toen ontdekten we dat we wel muziek konden maken samen. Daarna gingen we van de ene wedstrijd naar de andere tot we in 2021 de Nieuwe Lichting op StuBru wonnen. Plots werd de uit de hand gelopen hobby toch serieus.” Amper vier jaar later mocht Kids With Buns de slotdag van Pukkelpop openen in een volle Club. “Ik denk dat dit mijn zotste ervaring is in België. De zaal was bomvol, ik heb me kapot gezweet, maar het was onbeschrijflijk leuk.”