Verkoop van PrEP, dat preventief beschermt tegen hiv, in drie jaar tijd bijna verdubbeld 

Sinds 1 juni 2017 wordt PrEP (in België verkocht onder de naam Truvada) grotendeels terugbetaald. In vergelijking met drie jaar geleden is de verkoop van het middel gestegen met 84 procent. Bijna een verdubbeling dus, tonen cijfers van de Apothekersbond tot juni 2023. Volgens de meest recente cijfers van Sciensano namen eind 2021 ruim 5.000 mensen PrEP in ons land, maar intussen zijn het er dus nog een stuk meer.

"We merken aan de gesprekken die we hebben op het terrein zelf dat er veel meer openheid is bij homomannen om over PrEP te praten en dat ze echt wel geïnteresseerd zijn. Dat is wel een verschil met de eerdere jaren", zegt Boris Cruyssaert van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. "We hebben de laatste jaren ook sterk ingezet op communicatie en specifiek gerichte campagnes."