Proefproject in Bilzen om asfalt langer te laten meegaan

Het is de tweede keer dat AWV de stoffen uittest. "Twee jaar geleden hebben we die producten al eens aangebracht. Het voorbije jaar hebben we het effect van die producten geëvalueerd. Een aantal van hen heeft een positieve invloed. We hebben dan ook besloten om diezelfde producten nog een tweede keer te testen. Over twee jaar voeren we dan een nieuwe evaluatie uit. Zo kunnen we uitmaken welke producten over een periode van vier jaar helpen om het wegdek langer te laten meegaan."