Raad van State staat Kameraadschapsavond in Ieper dan toch toe

Niet alleen de IJzerwake zelf, maar ook de Kameraadschapsavond de dag voordien mag doorgaan. Dat is de conclusie na een wekenlang van discussie. Over de IJzerwake kwam een tijd geleden al uitsluitsel. De stad wou het evenement enkel goedkeuren als de organisatoren het vredescharter van de stad ondertekenden, zeker nadat bekend raakte dat Dries Van Langenhove zou komen spreken. Hij is de oprichter van de extreem rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. De organisatoren van de IJzerwake eisten dan weer dat ze een opmerking zouden mogen toevoegen aan het charter, dat hun recht op vrije meningsuiting zou gevrijwaard worden. Dat is uiteindelijk ingetrokken, waardoor de IJzerwake groen licht kreeg.

Maar er was ook een tweede evenement: de Kameraadschapsavond, een soort cantus op de avond voor de IJzerwake. Daarvoor weigerde de stad de vergunning zonder meer, officieel omdat er geen lijst is met de liederen die gezongen zullen worden. De vrees is namelijk dat het om extreemrechtse, mogelijk zelfs racistische liederen zou gaan. De organisatoren van de IJzerwake trokken daarop naar de Raad van State en schermden opnieuw met het recht op vrije meningsuiting. Vandaag kregen ze gelijk. "Op alle vlak", verduidelijkt woordvoerder Wim De Wit. "En terecht. het is een absurde situatie. We hebben inderdaad geen vaste lijst met liederen, maar dat is normaal op zo'n avond. We halen alle liedjes uit de studentencodex die ook gewone studentenclubs gebruiken en die is tweehonderd tot driehonderd pagina's dik. Daar staan Nederlandstalige liedjes in, maar ook Engelse en zelfs Duitse. Maar die gaan dan over herdersmeisjes en dat soort dingen, niks dat ook maar engiszins fout is."