Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen bezorgd over dienstverlening tijdens stakingen in gevangenis Merksplas

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is bezorgd over de gedetineerden tijdens stakingen in de gevangenis van Merksplas. De raad heeft maandag een rapport gepubliceerd waarin hij schrijft dat er veel te weinig personeel aanwezig is tijdens stakingen. Dat is verontrustend, omdat dat de veiligheid van de gevangenen in gevaar brengt.