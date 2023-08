Slachtoffer steekpartij Laken is 81-jarige man die werd beroofd

De tachtiger kreeg daarbij een messteek in de rug en een messteek in de bil. "Een getuige kon het slachtoffer helpen en verwittigde de politie en de hulpdiensten", gaat de parketwoordvoerster verder. "Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht en de verdachte kon niet veel later worden opgepakt en verhoord. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd, die de verdachte onder aanhoudingsmandaat plaatste voor poging tot doodslag om diefstal te vergemakkelijken. Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds lopende."

Het slachtoffer verkeert volgens het parket niet langer in levensgevaar, maar hij raakte wel ernstig gewond en is nog enkele weken buiten strijd.