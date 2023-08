Mobiliteitsplan Kessel-Lo gaat van start op 28 augustus: "Inzetten op veiligheid en sluipverkeer beperken"

Het plan zal dus van start gaan op maandag 28 augustus, welgeteld vier dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar. "Maar bezorgdheden daarrond zijn onterecht", aldus Dessers. "Eventuele kinderziektes van het plan kunnen we in de eerste dagen al oplossen, maar ik ben ervan overtuigd dat die er niet zullen zijn. Eind november zullen we bovendien opnieuw metingen uitvoeren zodat we kunnen bekijken in welke mate het plan effectief de gewenste resultaten bereikt."