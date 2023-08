Hoe de Ineos-stilstand over de grens begon, in de Brabantse Wal: "Gevolgen stikstof zijn dramatisch"

"Vroeger was dit gebied een vijfsterrenrestaurant, nu is het een McDonald's gevoed door stikstof", vergelijkt Bult. De natuur wordt obees, vreest hij. Het probleem is dat het diverse aanbod van vroeger eenheidsworst is geworden.

Het probleem is al decennia bekend, maar toch is het veel te lang blijven liggen, tot nu dus, verwijst Bult naar de maatregelen in de landbouw, op snelwegen, in de bouwsector en in de industrie in Nederland.

Experts onderstrepen dat er in onze Kalmthoutse Heide net dezelfde problemen qua biodiversiteit spelen. Wat hier de politieke gevolgen zullen zijn, is dus nog niet bekend.