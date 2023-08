Van gek idee op café tot Fins powerpopduo op Pukkelpop: zo kwam de geslaagde stunt van Clouseau tot stand

Na het succes van de passage op Pukkelpop, komt het nummer "Fuck 'em all" zelfs binnen op de 34e plek in "De afrekening" op Studio Brussel. Dat doet de vraag stellen of Koen en Kris nog verder gaan met Tarkastaja? "Dat staat niet in de planning, maar naar het schijnt, mag je nooit nooit zeggen", aldus Kris Wauters. Ook voor Koen hoeft een vervolg niet per se. "Ik vind het leuk dat de mensen die op Pukkelpop waren, kunnen zeggen: "Ik was er bij." Het was mooi, we moeten dat niet herhalen."