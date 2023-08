Tijdelijk hengelverbod in de vijver van het Provinciaal Domein in Kessel-Lo

"Het probleem van de blauwalgen op de grote vijver van het Provinciaal Domein in Kessel-Lo is er al sinds midden juli", zegt domeinverantwoordelijke Oswald Debelder. "Bezoekers kregen de raad om contact met het water te vermijden en nu heeft het probleem zich uitgebreid naar onze hengelvijver. Daarom hebben we tijdelijk een hengelverbod ingesteld, want blauwalg neemt toch wat zuurstof weg uit het water. De vissen moeten dan ook harder werken om hun zuurstof op peil te houden. Als je ze dan nog in strijd zet met een hengelaar bij wijze van spreken, dan verbruiken zij nog meer zuurstof en dat is nadelig voor hun gezondheid en hun welzijn", vertelt Oswald Debelder.