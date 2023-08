Tropische storm Hilary bereikt Amerikaanse vasteland en veroorzaakt recordhoeveelheden neerslag in Zuid-Californië

De inwoners van de Amerikaanse staat Californië bereiden zich al enkele dagen voor op de doortocht van de tropische storm. Afgelopen vrijdag was Hilary nog een orkaan, maar de laatste dagen nam Hilary gelukkig wat in kracht af. Op dit moment spreekt de National Weather Service over een tropische storm.

Maar ook dat is zeer uitzonderlijk in de regio: het gaat om de eerste tropische storm in meer dan 80 jaar waarmee het zuiden van Californië wordt geconfronteerd.