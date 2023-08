Uittocht Pukkelpop verloopt vlot: "Thuiskomen, douchen en slapen"

Ook Lucas De Dobbelaere en Emma Piers maken zich klaar voor de uittocht: "Alles is redelijk vlot verlopen. We hebben wat gerief laten liggen dus onze zakken zijn iets lichter. Nu vertrekken we naar Knokke-Heist. Pukkelpop was geweldig, maar nu is het tijd voor een lange douche", reageren ze. En daar gaat ook kampeerder Marie Vermeulen mee akkoord. "Het was pittig, maar heel leuk. Nu is het tijd om naar huis te gaan en het zwembad in te duiken. Wat me het meest gaat bij blijven van deze editie is de verrassingsact van Clouseau", lacht ze.