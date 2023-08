Laatste festivalgangers op de wei blikken tevreden terug op Pukkelpop 2023

Crewleden Axell, Noel en Nate zijn vooral enthousiast over de artiesten die dit jaar de revue passeerden: "Het was leuker dan vorig jaar, en dat ligt vooral aan de line-up. Er werd op elk nummer meegeschreeuwd", zeggen ze. "Pukkelpop is een van de betere festivals, en dat is niet omdat we hier werken. Het is gewoon goed georganiseerd en er is veel te doen."