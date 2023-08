Britse verpleegster Lucy Letby veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf na moord op 7 baby's

Wie is Lucy Letby?

Letby is een 33 jaar oude verpleegster. Ze werkte in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland, op de afdeling neonatologie, waar zieke en vroeggeboren baby's worden behandeld. Daar heeft ze in 2015 en 2016 zeven pasgeboren baby's vermoord, vijf jongens en twee meisjes.

Letby vermoordde de kinderen onder meer door lucht in hun bloedstroom te injecteren, waardoor soms hun middenrif brak. Ook diende ze soms insuline toe zonder dat dat nodig was, of voedde ze de baby's onder dwang melk.