IJsvogel in nood vliegt zelf naar spoeddienst AZ Turnhout maar sterft alsnog

De dierenverzorgers van VOC Neteland vermoeden dat het dier tegen een raam is gevlogen. "De ijsvogel liet zijn linkervleugel hangen, wat wijst op een kneuzing of een breukje. We konden de vogel dus niet vrijlaten en moesten hem bij ons houden voor verzorging", vertelt Lijske Van Heuckelom van VOC Neteland.

"De vogel is helaas deze ochtend overleden. IJsvogels zijn erg stressgevoelige dieren en dat is de vogel waarschijnlijk fataal geworden. Wij doen altijd ons uiterste best, maar het belangrijkste is dat ze bij ons een tweede kans krijgen", besluit Lijske.