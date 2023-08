Volgens auditrapport was er belangenvermenging door burgemeester Veerle Baeyens bij subsidiedossier in Haaltert

Oppositiepartij Vlaams Belang diende klacht in bij Audit Vlaanderen en dat rapport is nu klaar. Het gemeentebestuur zal het tijdens een besloten zitting aan de gemeenteraad voorleggen. In het rapport staat dat de burgemeester op verschillende momenten tussenkwam "in een dossier waarin ze persoonlijke belangen had, waardoor haar eigen onafhankelijkheid werd aangetast."