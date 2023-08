Vrouw aangehouden op verdenking van moord op haar man in Assenede

Zij is vandaag voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden op verdenking van moord (doodslag met voorbedachte rade). De vrouw moet op 25 augustus voor de raadkamer verschijnen, die over haar verdere aanhouding beslist.

In het belang van het onderzoek wil het parket geen verdere details kwijt over het motief of de aard van de daad. "Dat behoort voorlopig tot het geheim van het onderzoek", klinkt het.