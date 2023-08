Het Wachthuis in Haacht vraagt aandacht voor wachthuizen: "Nood is groot, maar weinig bekendheid"  

Het doel van de vzw is om de mensen die ze ontvangen opnieuw in beweging te krijgen en te activeren. "We bieden geen therapie aan, maar wel tal van activiteiten die een therapeutisch effect hebben", klinkt het bij Delville. "We gaan samen met een hond wandelen, doen aan yoga of klussen wat in de tuin. Op die manier verleggen we even de focus en kan alles in perspectief geplaatst worden. Bovendien kan iedereen die hier verblijft op termijn doorgroeien en als vrijwilliger aan de slag gaan."