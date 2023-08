Nog hele week verkeershinder na waterlek in Oostende

"De politie kreeg rond 4 uur een oproep dat er water uit de grond kwam. We zijn samen met de brandweer ter plaatse gegaan en het gaat om een serieus waterlek", zegt Eline Goeminne van de politie. "Het is nog steeds vakantie, het bouwverlof is ook gedaan, dus er is veel verkeer. Het kruispunt is een drukke verkeeras tijdens de spits. Het is belangrijk dat je het kruispunt vermijdt."