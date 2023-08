Werken aan Ring rond Eeklo na meer dan 50 jaar begonnen

Al vijftig jaar lang wordt er onderhandeld over een Ring rond Eeklo. "In 1967 werden de eerste gesprekken gevoerd voor een ringweg", vertelt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). "Ongeveer 20 jaar geleden is een eerste grote stap gezet met de opening van de Teut, het stuk tussen de Expresweg en de N9. Nu komt de Ring er dus echt."