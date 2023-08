Wie is Pieter Omtzigt, de man die "in zijn uppie" de Nederlandse politiek in rep en roer zet?

In de afgelopen decennia heeft een aantal politici de Nederlandse politiek al stevig in rep en roer gezet: wijlen Pim Fortuyn, Thierry Baudet en bij de laatste verkiezingen was het Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging die de spruitjeslucht uit de traditionele Nederlandse politiek blies.

Maar in tegenstelling tot de populistische partijen die de afgelopen decennia de traditionele partijen in de verdrukking duwden, is het nu een doorgewinterd parlementslid dat als grote uitdager naar voren treedt: Pieter Omtzigt, een backbencher die zich de afgelopen 20 jaar tot luis in de pels van de Nederlandse politiek ontpopte.