Dakloze sterft in container: gemeente Wommelgem onderzoekt veiligheid site

Intussen roept de gemeente iedereen op, om daklozen te melden bij de gemeente of de politie. "Volgens de informatie die we nu hebben, kwamen ze uit de daklozenopvang in Antwerpen", zegt burgemeester Frank Gys (N-VA). "Het zouden Polen zijn, dat zijn EU-burgers. Die kunnen dus niet terugvallen op een asielprocedure, maar ze moeten wel een verblijfsvergunning aanvragen."

"Zo lang zij zich niet aanmelden bij onze diensten, bij de politie of het OCMW, kunnen we weinig of niks doen. Daarom doen we een warme oproep om jezelf aan te melden en dan zullen we zien wat we kunnen doen. Ook aan onze inwoners doen we die oproep, als ze iets merken. We hebben geen enkele melding gekregen nu over deze situatie."