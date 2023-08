Zin en onzin van zittenblijven: dubbeltje op zijn kant

Statistiek Vlaanderen publiceerde vandaag nieuwe cijfers over "schoolse achterstand". Dat is het aantal leerjaren vertraging van een leerling ten opzichte van het leerjaar waarin hij zou zitten bij een normale instap en vordering. Achterstand is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap of ziekte.

In het schooljaar 2022-2023 had 12 procent van de leerlingen in het lager onderwijs minstens één jaar schoolse achterstand. Sinds het schooljaar 2012-2013 daalt dat percentage, maar in 2021-2022 en 2022-2023 is die daling gestopt. In het voltijds secundair onderwijs had 23 procent van de leerlingen minstens één jaar schoolse achterstand. Tot en met het schooljaar 2021-2022 daalde dat cijfer, nu is er weer een lichte stijging.