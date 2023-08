Zuster Monica (84) overleden: schooldirecteur die politica en tv-figuur werd

In Zaffelare is zuster Monica overleden. Monica Van Kerrebroeck, was haar echte naam. Ze was gekend als schooldirecteur van het Sint-Bavo-instituut in Gent. Daarnaast was ze ook Vlaams Parlementslid voor CD&V en zetelde ze in de Gentse gemeenteraad. Ze was ook een tv-figuur, zo was ze te zien in "De slimste mens" en als jurylid van het VTM-programma "Recht van antwoord". Ze werd 84 jaar oud.