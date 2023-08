1.400 Antwerpenaren met parkeervergunning krijgen onterecht boete door technische storing

Wel 1.400 Antwerpenaren werden de afgelopen dagen verrast door één of meerdere parkeerboetes in hun brievenbus, omdat ze hun parkeervergunning niet tijdig hadden verlengd. Dat de inwoners geen herinneringsmail hadden ontvangen of dat hun vergunning niet automatisch is verlengd, was het gevolg van een storing in het vergunningensysteem van de stad Antwerpen.