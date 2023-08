Etienne en Jean-Pierre wandelen al 50 jaar Vierdaagse van de IJzer: "Nog geen enkele editie gemist"

In Oostduinkerke is vanmorgen de 50e editie van de Vierdaagse van de IJzer gestart. Het leger organiseert de Vierdaagse: er stappen veel militairen mee, maar ook heel veel gewone mensen. Voor Etienne Scherpereel uit Oostende en Jean-Pierre Dezeure uit Zeebrugge is het extra bijzonder: zij hebben nog geen enkele editie gemist. Voor Jean-Pierre is er een mooi verhaal verbonden aan de wandelvierdaagse, vertelt hij. "Ik ben er in gerold door een hele goede vriendin van mij die toen in het toeristisch kantoor in Oostduinkerke werkte. Zij zocht mensen om deel te nemen aan de eerste editie. Mijn vriendschap met haar is overgegaan in verliefdheid en de verliefdheid in liefde. De liefde is gebleven: we zijn ondertussen al 47 jaar getrouwd."