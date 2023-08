Aalter en Deinze nemen geen extra maatregelen tegen vervuiling van de Poekebeek

De gemeenten Deinze en Aalter voelen zich niet aangesproken door de eis van Groen. Burgemeester De Crem (CD&V) van Aalter heeft zijn werk al gedaan vindt hij: "Wij hebben een beperkt doorstromingsgebied van de Poekebeek en we hebben een rioleringsgraad van 85 procent, dat is van de hoogste van Vlaanderen. De Poekebeek komt onze gemeente binnengestroomd en stroomt er veel zuiverder uit."

Schepen Filip Vervaeke (Open Deinze) wijst erop dat rioleringswerken uitgevoerd worden zoals gepland: "We hebben de intentie om de rioleringsgraad nog te verhogen. Bovendien worden de lokale besturen door de overheid opgelegd om tegen 2027 een rioleringsgraad van 100 procent te hebben."

Volgens de schepen is het visbestand in de Poekebeek de laatste jaren gestegen. "Dat is ook zo in de Leie, de zuiveringsgraad is zeker verhoogd. Er is zelfs in Nevele een aantal jaar geleden een vistrap aangelegd. In verband met milieu-incidenten legt Vervaeke uit dat de Vlaamse Milieumaatschappij op de hoogte gebracht wordt als er meldingen zijn van bijvoorbeeld geurhinder of vissterfte. "We melden dat, wij zijn niet bevoegd om handhaving op te leggen."