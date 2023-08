Auto's niet welkom in Leuven op zondag 27 augustus: ook deel van Binnenring autovrij

Er zijn heel wat activiteiten, zoals buurtfeesten, rommelmarktjes, dans en live-muziek. Maar hoogtepunt van de autovrije zondag wordt “The king of the Ring”, wanneer duizenden fietsers de Leuvense Ring inpalmen : ” Onder politiebegeleiding nemen fietsers, rolschaatsers, skateboarders en steppers de volledige breedte van de weg in en zijn ze even koning van de straat. Geen auto’s, geen bussen en geen verkeerslichten: de Ring is van de fietsers en iedereen op wieltjes. Dit jaar rijdt de fietskaravaan ook door de tunnel onder het Martelarenplein aan het station”, vertelt organisator Sanne Vanderstraeten van Mobiel21.