Experts demonstreren boominspectie en klimtechnieken in Antwerpse Nachtegalenpark

Met haar bezoek wil de schepen graag het werk van de groendienst extra in de verf zetten. "Door hun werk hebben we dit jaar zelfs een prijs gewonnen, de European City of the Trees Award." Die prijs is een beloning voor duurzaam beheer van bomen in een stedelijke omgeving. "De bomen hier groeien natuurlijk niet vanzelf", aldus van Doesburg. "Er wordt heel veel zorg aan gegeven door de mensen van onze groendienst om ze zo groot en oud mogelijk te laten worden."