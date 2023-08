Brusselaars leren fruitbomen kweken in hun eigen kleine stadstuin: "Voor leifruit heb je weinig plek nodig"

Door de techniek van leifruit te gebruiken, heb je minder ruimte nodig waardoor Brusselaars in een kleine stadstuin of zelfs in een pot op hun terras fruit kunnen kweken. "We werken ook met oude fruitrassen uit Brussel. Vooral in de 19de eeuw werden in Brussel nieuwe fruitrassen gecreëerd, zowel door kruisingen als door zaaien. Dat heeft geresulteerd in honderden peren-, appel-, pruimen- en kersensoorten. Dus we willen met ons project ook een stuk geschiedenis meegeven over ons fruitpatrimonium."